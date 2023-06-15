Канчельскис: «Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время?»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко высказался о деятельности «Спартака».

«Клуб вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил. Им самим это не надоело? Думаю, что это невозможно, у них так принято. «Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время? Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Вы кого-то пытаетесь удивить? Кто такой вообще этот Пол Эшуорт? Кто его привел? Могли бы спартаковца поставить на пост спортивного директора — он что, хуже работал бы? У красно-белых всегда судьи виноваты и погода! Смешно! Могу точно сказать, что они опять займут четвертое место или третье, интриги нет», — приводит слова Канчелькиса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что у домашнего стадиона «Спартака» в конце года сменится название с «Открытие Банк Арена» на «Лукойл Арена».

В минувшем сезоне «Спартак» с 54 очками занял третье место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые уступили «Крыльям Советов».