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Сегодня, 21:57

Канчельскис: «Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время?»

Канчельскис резко высказался о «Спартаке»
Галина Глазко
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко высказался о деятельности «Спартака». 

«Клуб вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил. Им самим это не надоело? Думаю, что это невозможно, у них так принято. «Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время? Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Вы кого-то пытаетесь удивить? Кто такой вообще этот Пол Эшуорт? Кто его привел? Могли бы спартаковца поставить на пост спортивного директора — он что, хуже работал бы? У красно-белых всегда судьи виноваты и погода! Смешно! Могу точно сказать, что они опять займут четвертое место или третье, интриги нет», — приводит слова Канчелькиса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что у домашнего стадиона «Спартака» в конце года сменится название с «Открытие Банк Арена» на «Лукойл Арена».

В минувшем сезоне «Спартак» с 54 очками занял третье место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые уступили «Крыльям Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-spartak-vam-ne-nadoelo-plakat-vse-vremya-opyat-chetvertoe-mesto-zajmut/
ФК Спартак (Москва)
9
5
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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