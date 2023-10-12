Экс-форвард «Спартака» Пьянович: «В строительном бизнесе заработал больше денег, чем в футболе»

Бывший форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как сложилась его судьба после футбола.

— После окончания карьеры я начал заниматься строительным бизнесом и совсем ушел от футбола.

— Как так получилось?

— Меня это всегда интересовало, даже когда играл. В этом направлении идет мало кто из футболистов. Но я понял, что на футболе еще чуть-чуть могу заработать, а дальше надо как-то жить. А как? Лучше не терять времени. У меня получилось.

— Правда, что на строительстве вы заработали гораздо больше денег, чем в футболе?

— Правда. Я просто вовремя начал — в 30 лет, когда закончил карьеру игрока. И друзья давали правильные советы. Хотя все равно поначалу было очень много ошибок, меня обманывали... Мы строим дома в Белграде. Много лет я сам плотно всем занимался, но сейчас бизнес налажен, основной работой занимаются люди, которым доверяю. Поэтому стало полегче, могу позволить себе отдохнуть и чаще ездить на море — в черногорский Бар, где у меня летний дом.