Экс-форвард «Локомотива» Терехин спрогнозировал, какое место займет клуб по итогам сезона РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин дал прогноз на то, какое место железнодорожники займут по итогам сезона-2023/24 РПЛ.

«Локомотиву» будет сложно с таким составом бороться за высокие места. Им точно надо усиливаться. Если они еще Наира Тикнизяна отдадут, тогда не знаю. Им, конечно, будет тяжеловато за что-то зацепиться. Будет ли «Локомотив» бороться за выживание, как это было на определенном отрезке прошлого сезона? Нет-нет! Они играют, набирают очки. Они будут где-то в середине таблицы по итогам сезона, может быть, пятое-шестое место», — цитирует Терехина Legalbet.

После 6 матчей РПЛ «Локомотив» с 9 очками занимает 10-е место.