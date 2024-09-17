Ари: «Мусаев — топ-тренер. С ним «Краснодар» добьется успеха»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари считает Мурада Мусаева топ-тренером.

«Несмотря на возраст, у него уже огромный опыт. Я играл при нем, поэтому знаю, о чем говорю. С таким тренером «Краснодар» добьется успехов, я в этом не сомневаюсь. Мне очень нравится футбол, который он ставит», — цитирует Ари «РБ Спорт».

40-летний Мусаев возглавил «Краснодар» в марте 2024 года.

После 8 туров РПЛ «быки» с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице. 21 сентября команда сыграет на выезде с «Акроном» в 9-м туре РПЛ.