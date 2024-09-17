«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча против «Краснодара»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ростовчане попросили ЭСК разобрать эпизод с отмененным на 12-й минуте встречи пенальти в ворота «Краснодара» после просмотра ВАР, а также незасчитанным голом бразильского нападающего Роналдо на 29-й минуте игры.

После выездного поражения от «быков» ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками. «Краснодар» по итогам 8-ми туров РПЛ набрал 18 очков и занимает вторую строчку.