Экс-форвард «Динамо» Игнатович назвал лучших дриблеров РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Амкара» Павел Игнатович назвал лучших дриблеров РПЛ.

«Мне нравится, как действует Самошников из «Локомотива» один в один. На скорости, все с умом делает. Еще Кисляк из ЦСКА — один из лучших дриблеров в лиге. Еще один большой плюс у него — великолепно видит поле. Знает, где придержать мяч надо, в отбор вступает. Отмечу его действия и Самошникова», — цитирует Игнатовича Legalbet.

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса в 15 матчах за клуб. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк забил 1 гол в 10 матчах за армейцев.