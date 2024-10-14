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Экс-форвард «Динамо» Игнатович назвал лучших дриблеров РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший нападающий московского «Динамо» и «Амкара» Павел Игнатович назвал лучших дриблеров РПЛ.

«Мне нравится, как действует Самошников из «Локомотива» один в один. На скорости, все с умом делает. Еще Кисляк из ЦСКА — один из лучших дриблеров в лиге. Еще один большой плюс у него — великолепно видит поле. Знает, где придержать мяч надо, в отбор вступает. Отмечу его действия и Самошникова», — цитирует Игнатовича Legalbet.

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса в 15 матчах за клуб. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк забил 1 гол в 10 матчах за армейцев.

Источник: legalbet.ru
Илья Самошников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Игнатович
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
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 - : -
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Пари НН – Ростов
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Спартак – Краснодар
 - : -
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 7
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Краснодар

 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Бителло

Динамо

 5
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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