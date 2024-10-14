Щетинин: «Мохеби поможет «Ростову» в достижении целей»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился мнением о форварде Мохаммаде Мохеби, который восстановился после травмы.

«Слушайте, у нас все игроки очень хорошие, одного Мохаммада выделять не буду. Он только набирает форму после тяжелой травмы. Но Мохеби, безусловно, поможет нам в достижении наших целей», — цитирует Щетинина Legalbet.

25-летний иранец Мохеби в этом сезоне забил 1 гол в 4 матчах за «Ростов».