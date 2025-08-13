Агент Жиго заявил, что футболист хочет вернуться в «Спартак»

Агент защитника «Лацио» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Уходит ли Жиго из «Лацио»? Пока нет, но трансферное окно еще открыто. Жиго, конечно, хочет вернуться в «Спартак». Но никто из клуба мне пока не звонил», — сказал Беншенафи «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Лацио» не хочет включать Жиго в заявку на сезон.

Итальянский клуб ищет покупателя на Жиго на сумму от 4 миллионов евро. Клубы из Саудовской Аравии и Катара проявили интерес к 31-летнему игроку, но пока римляне не получили конкретного предложения.

Француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Он провел 110 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2024 года «Лацио» арендовал Жиго у «Марселя», а этим летом выкупил его у французского клуба.