Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 августа, 15:47

Агент Жиго заявил, что футболист хочет вернуться в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Лацио» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Уходит ли Жиго из «Лацио»? Пока нет, но трансферное окно еще открыто. Жиго, конечно, хочет вернуться в «Спартак». Но никто из клуба мне пока не звонил», — сказал Беншенафи «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Лацио» не хочет включать Жиго в заявку на сезон.

Итальянский клуб ищет покупателя на Жиго на сумму от 4 миллионов евро. Клубы из Саудовской Аравии и Катара проявили интерес к 31-летнему игроку, но пока римляне не получили конкретного предложения.

Француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Он провел 110 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2024 года «Лацио» арендовал Жиго у «Марселя», а этим летом выкупил его у французского клуба.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Лацио
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Bibliotekar

    Жиго мог бы помочь Спартаку. Но Хлусевич все равно лучший

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    мясо привыкли всякий сброд собирать у себя что игроков что тренеров. и этот Жиго такой же сброд.

    14.08.2025

  • allerc

    Хочет снова припасть к лукойловскому баблу.

    14.08.2025

  • Independent forever

    Ага.... и Джикию к нему в пару вернуть. Воь смеху будет от двух толстозадых

    13.08.2025

  • ron9

    и тони ли в впридачу!

    13.08.2025

  • ron9

    в каком этот бездарь Чернов отличный??? медленный, без отбора, у него на лице читается что ему все по... поражаюсь таким экспертам

    13.08.2025

  • Диникин

    Да пусть дают! 100% пригодиться сборной! Вам можно, а нам нельзя? ))) Вот рассказывает мне, что белое это чёрное)))

    13.08.2025

  • puzo-75

    За Торпэдо!

    13.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    13.08.2025

  • bandana74

    Да, этот парень - единственный, кто сейчас может стать Лидером Спартака. Из нынешнего состава рядом с ним никто не стоит

    13.08.2025

  • fell62

    Жена уже оголодала , что готова жить в России, лесом идите )))

    13.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Извини Игорян!

    13.08.2025

  • andyk82

    Глушаков не проситься?

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Дважды в одну реку - НИКАК. Спасибо за прошлое, но НЕТ:stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.08.2025

  • Александр Коваль

    Конечно хочет, там платят как по часам. И зарплаты хорошие. Я думаю Глушаков тоже хочет, только одного желания мало

    13.08.2025

  • rastasick

    что не так?В 2001 году дали ему паспорт,причем алкаш рюманцев это продавливал

    13.08.2025

  • Горын

    :rofl::joy::sweat_smile::laughing::laughing::sweat_smile::joy::rofl:

    13.08.2025

  • lenin.vowa2018

    лично я был бы не против.

    13.08.2025

  • andreichf

    А зачем он теперь нужен ?

    13.08.2025

  • lenin.vowa2018

    никто ему за Спартак гражданство не даст, это же не Зенит. За сборную России его тоже играть не позовут, поэтому даже мечтать не нужно. Ну и главное - при ВАР, когда Левниковы с Опейкиной за любой контакт спартаковца с соперником зовут судью к монитору для удаления или пенальти - Жиго их будет собирать в каждой игре как Хлусевич. Только Хлусевич по дурости, а Жиго - из-за манеры бороться в каждом эпизоде до конца. Если бы он в Зените или ЦСКА играл - ему бы прощалось.

    13.08.2025

  • Vitalik Klimov

    Давай, родной, мы ждём тебя!!!!:grinning::metal:

    13.08.2025

  • Фобия

    Хождение по мукам...:relieved:

    13.08.2025

  • Pol Pol

    А такая заява, она может быть лишь в одном случае .... он чует. что там где он есть. там жопа горит и скоро его попросят ..... а хлебные места, что б стич купоны и при этом, ещё и дурака валять .... таких мест ... мааало. И Спартакуль, видимо, одно из немногих .... так что он вам споёт, всё что угодно споёт. И русскость свою, тоже докажет ! Да ему и доказывать то, ничего не надо ... вы гляньте, гляньте .... чистый русак !

    13.08.2025

  • Den211

    был отличный защитник Чернов. С паспортом. Но очередной тренерский гений от него отказался. Хорошо еще что Дуарте не выгнали заодно. В Спартак кого не позови тренеришка запросто может все испортить.

    13.08.2025

  • Автогол

    Бомжи как всегда вбрасывают про Тчуйсе

    13.08.2025

  • Автогол

    Ну играть он уже точно не будет. Хороший контракт под завершение карьеры

    13.08.2025

  • Телевизор посмотрел

    уже на другой ветке писал) Не херово в Риме работают, взяли за 3.75, а скинуть хотят не менее 4! 31 год футболисту, травма спины, но для нас пойдёт!))) Даже мультов 5-6 можно дать)))

    13.08.2025

  • lvb

    Почему нет? Для нонешней обороны ФК СМ Жиго-явный топ-игрок), при этом ему уже за 30 и это для него будет очевидно "последний большой контракт". А уж по самоотдаче и желанию биться к Жиго претензий не было и явно не будет. Так шо нафиг эти дорогущие ЦЗ из Туркешии али Эуропы. Брать так знакомого, от коего понятно чего ждать-то. Пара Жиго/Бабич вполне годна для нонешнего ФК СМ)

    13.08.2025

  • Tony Lee

    Жиго берем. По бартеру. Лацио отдаём Станка и Денисова с Хлусем.

    13.08.2025

  • Porco Rosso

    А Кавазашвили за кого?

    13.08.2025

  • Tony Lee

    Жиго перебегает Бабича даже спиной вперёд.

    13.08.2025

  • Porco Rosso

    Он настолько убог, что ему даже конченный бомж не вдует. Поэтому ему каждое утро делают колоноскопию. Если не делают, он становится агрессивным, как сегодня.

    13.08.2025

  • _моро

    кто ж тебя так отпердолил-то, г@вно, что растекаешься так постоянно)

    13.08.2025

  • vv12

    Боты с лахты уже все наркутили

    13.08.2025

  • Кирилл

    За большевиков, али за коммунистов?(с)))

    13.08.2025

  • m_16

    А лучше Жорика ему в пару вернуть.

    13.08.2025

  • Valekka

    Такой набор,как у Жиго : Возраст+рост+ вес,может подойти только,когда команда прессингует по всему полю в ходе всей игры,Тогда будет успевать к мячу.Но когда контратакуют Спартак-тут Жиго,как Джикия будет постоянно опаздывать. Других вариантов нет,потому что Спартак в позиционной обороне не играет подолгу!!

    13.08.2025

  • m_16

    Давайте, разгоните вообще всех россиян.

    13.08.2025

  • m_16

    Так пусть гражданство ему сделают, ради спасения народной команды все средства хороши. Да и дорогу в Спартаке знают, они ещё Тчуйсе когда-то россиянином сделали.

    13.08.2025

  • Андрей

    Футболист хочет на пенсию

    13.08.2025

  • Топотун

    Игорь Львович, накажи Леона Куколда !

    13.08.2025

  • Топотун

    Миха Мевля хочет отпердолить тебя и пердока !

    13.08.2025

  • макар-50

    Вот Жиго реальный пацан. Всегда бился,а не фигней маялся.

    13.08.2025

  • _моро

    мевля тоже хочет)

    13.08.2025

  • Chausov Alexey

    Да все туда хотят, особенно сейчас. Особенно во Франции. Французские пацаны спят и видят себя в футболке Спартака. Не ПСЖ, не Монако, не Лиона или Лилля... А именно Промкооперации ) И чтоб неустойка побольше в контракте.

    13.08.2025

  • инок

    На год - полтора Жиго надо брать. С любыми защитниками Спартака надеюсь хорошо сыграется!

    13.08.2025

  • igorlvov

    Какие вопросы то! На выбор всего ДВА! Придурок Абасаль, что дятлам из ЛУКОЛ на 200% подходит, или ЦАРЬ! А. Мостовой!!!!! ........всё одно ржачь! Почему бы и нет!??? :)))))))))

    13.08.2025

  • igorlvov

    Да он не дерьмо! Зачем Вы так! Он любил СПАРТАК! Его гладиаторский задор мы все помним! Не надо так ЛЕОН! Ты не плохой малый! Тем более ЦСКА! СИЛА И ЧЕСТЬ! Помнишь?: ))))))))))

    13.08.2025

  • dinela

    :joy:

    13.08.2025

  • андрей андреев

    лучшесть у всех разная...)) кто лучше ван Дейк или Абдулкадыров?

    13.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Всё дерьмо в Спартак!

    13.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Остаётся вопрос, кто будет новым тренером Спартака и нужен ли ему Жиго.

    13.08.2025

  • ну,лучшесть у всех разная,но думаю в обороне явно лишним не будет

    13.08.2025

  • глядя на то,кто и как играет в нынешнем СПАРТАКЕ,то ЖИГО явно придется ко двору. для российского чемпионата очень даже квалифицированный игрок

    13.08.2025

  • dinela

    Сурьёзно?Тут же все идиоты,мы только за шахматами следим!)))

    13.08.2025

  • андрей андреев

    Кстати, Жига был хорошим цент защитником в Спартаке. Получше Бабича.

    13.08.2025

  • dinela

    Я бы и Пруцева с Ромой отдал!Пусть их иноземцы кормят!

    13.08.2025

  • ёzhic8

    ...потому что Спартак выигрывает в опросе СЭ

    13.08.2025

  • Ganimed

    Можно и обменять, у Лацио проблема с обоими крайками, а у нас есть и Хлусевич и Денисов, да и Рябчук, качество-проверенное временем:joy:

    13.08.2025

  • igorlvov

    Да ёёёёёёё!!!!!! Лично я совсем не против! Понятно, там от былого осталось мало, и желание наверное бабла срубить не более! Но всё лучше макак, что сейчас в моём клубе труться! Я ЗА! :))))))))

    13.08.2025

  • TokTram_

    Жиго был хорош.

    13.08.2025

  • Андрей

    В Спартак никто не хочет вернуться.

    13.08.2025

  • alex-ls

    надо брать - это шанс

    13.08.2025

  • Роман Морковкин

    Не надо было уходить. Сейчас на кой нам ещё один тихоход в цз? Жиган и в лучшие годы скоростью не блистал, а потом начал терять и то, что было, сейчас наверняка замедлился донельзя. С другой стороны, француз в атакующих действиях, при подключениях и стандартах, был значительно сильнее любого заща, который сейчас есть у Спартака, да и цена 4 ляма - не космос. Мощный защ, по самоотдаче вопросов никогда не было. Пару-тройку лет назад пара ЦЗ Жиго-Бабич вполне могла бы быть лучшей в РПЛ, но время идёт и стоит ли ворошить прошлое? Думаю, нет.

    13.08.2025

  • spar001

    за 300тыс. запросто:grin:...

    13.08.2025

  • shpasic

    пусть сначала ответит, какой клуб популярнее - Спартак или Зенит.

    13.08.2025

  • dinela

    Боец!Такие парни нам нужны!

    13.08.2025

  • spartsmen

    нужен. уважаем. лучше бабича. про других и говорить не надо.

    13.08.2025

  • NF

    Ну да, где же еще "пенсию" нарабатывать)...

    13.08.2025

  • а,что случилось? неужто никому не нужен? там? футболист как ни крути всеж посильнее многих....в нынешнем СПАРТАКЕ

    13.08.2025

  • Dominga

    Ну если уж Спартак таких, как Абена, подписывал в качестве цетрального защитника, то уж Жиго даже в 31 год придётся ко двору. Вопрос только в наличии легионерского слота

    13.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    А агент Бубнова ничего не заявил?

    13.08.2025

    • Шикунов: «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы. Только эта команда и никакая другая»

    Скончался бывший форвард «Зенита» Николаев
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости