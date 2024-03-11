Директор «Факела» Котов рассказал о плане перед матчем со «Спартаком»

Cпортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил победу над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Мы вчера были заряжены на результат. Настроены были поставить соперника в неудобное положение — когда он играет без мяча, его все время прессингуют и не дают дышать. Этот план сработал», — цитирует Котова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» занимает 11-ю строчку, набрав 25 очков.