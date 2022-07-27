Экс-арбитр Николаев рассказал о значимости встречи «Спартака» с судейским корпусом

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал встречу представителей «Спартака» и судейского корпуса.

«Это не какая-то революционная встреча. Обычно перед сезоном приезжали инструкторы и проводили семинары по правилам игры в футбол. Сегодняшняя встреча «Спартака» и судейского корпуса — это нормально. Такие встречи нужны. По поводу отношений между «Спартаком» и судейским корпусом хочу сказать, что футбол — это в первую очередь эмоции. Каждый может эмоционально высказываться по каждому решению арбитра. Главное, чтобы это не переходило норму. Поэтому нельзя сказать, что «Спартак» судят предвзято», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Для футболистов, тренерского штаба и руководства «Спартака» была проведена лекция об актуальных рекомендациях судьям при оценке различных эпизодов.