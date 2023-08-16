Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский умер в возрасте 73 лет

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает РФС.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Будогосского и окажет материальную поддержку семье Андрея Дмитриевича, а также помощь в организации похорон», — говорится в заявлении РФС.

Будогосский — арбитр всесоюзной и всероссийской категории по футболу, кандидат педагогических наук, автор и соавтор более 200 работ о судействе и инспектировании. В качестве главного арбитра он работал на матчах чемпионатов СССР и России по футболу до 1997 года.

Будогосский почти 20 лет работал в РФС в разных должностях. С октября 2016 года по апрель 2018 года он был руководителем департамента судейства и инспектирования.

После окончания судейской карьеры Будогосский открыл центр «Футбольный арбитр», в котором в разные годы проходили подготовку многие российские судьи, в том числе Сергей Карасев, Евгений Турбин и Андрей Чеботарев.