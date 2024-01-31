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Сегодня, 18:30

Источник: ЦСКА не заплатит «Порту» за трансфер Вендела 5 миллионов евро

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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ЦСКА не готов заплатить за трансфер нападающего «Порту» Вендела Силвы 5 миллионов евро, сообщает RT.

По информации источника, армейский клуб впечатлен игрой бразильского форварда, но в данный момент не готов заплатить за его трансфер запрашиваемую португальским клубом cумму.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за игрока 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Вендел провел за вторую команду «Порту «16 матчей, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: RT
Футбол
ФК Порту
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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