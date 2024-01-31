Источник: ЦСКА не заплатит «Порту» за трансфер Вендела 5 миллионов евро

ЦСКА не готов заплатить за трансфер нападающего «Порту» Вендела Силвы 5 миллионов евро, сообщает RT.

По информации источника, армейский клуб впечатлен игрой бразильского форварда, но в данный момент не готов заплатить за его трансфер запрашиваемую португальским клубом cумму.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за игрока 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Вендел провел за вторую команду «Порту «16 матчей, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.