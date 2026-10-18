Агент Тюкавина: «В дерби шансы 60 на 40 в пользу «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Думаю, нас ждет ярчайшая игра, так как обе команды на ходу. На мой взгляд, небольшой фаворит — «Динамо», шансы 60 на 40 в пользу команды Шварца. Все понимают ценность победы в этой игре. Костя всегда проявляет себя в дерби — жду от него отличной игры. Самое главное — без травм», — сказал Сафонов «СЭ».

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 18 октября. Начало — в 16:15 по московскому времени.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. ЦСКА идет на второй строчке — армейцы также набрали 22 очка, но уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

(Кирилл Радченко)