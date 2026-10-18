Ташуев о матче «Динамо» — ЦСКА: «Хочется увидеть результативную ничью»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

«Фаворита в этом матче нет. Команды отлично начали сезон. ЦСКА в последних матчах улучшил позиционную атаку. «Динамо» хорошо освоилось с требованиями Шварца. Плюс лидеры команды сыграны, они давно в команде, хотя у бело-голубых молодой состав. Думаю, дерби будет интересным и ярким. Хочется увидеть результативную ничью», — сказал Ташуев «СЭ».

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 18 октября. Начало — в 16:15 по московскому времени.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. ЦСКА идет на второй строчке — армейцы также набрали 22 очка, но уступают бело-голубым по дополнительным показателям.