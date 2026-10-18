«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд

«Зенит» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.00 мск.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Карпукас, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Соболев.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Щетинин, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Мелкадзе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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