Полузащитник «Локомотива» Бабкин избежал серьезной травмы в матче с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин избежал серьезной травмы после матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:3), сообщает пресс-служба железнодорожников.
Углубленное медицинское обследование выявило у футболиста сильную контузию костей голени, повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, а также множественные ссадины голени и голеностопа.
Сроки восстановления игрока не уточняются.
В сезоне-2026/27 на счету 24-летнего хавбека 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.
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Источник: ФК «Локомотив»
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|
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|10
|2
|5
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|
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|1
|6
|4
|12-20
|9
|
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|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|- : -
|19.10
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Зенит
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Спартак
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Крылья Советов, ЦСКА
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