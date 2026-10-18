Полузащитник «Локомотива» Бабкин избежал серьезной травмы в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин избежал серьезной травмы после матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:3), сообщает пресс-служба железнодорожников.

Углубленное медицинское обследование выявило у футболиста сильную контузию костей голени, повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, а также множественные ссадины голени и голеностопа.

Сроки восстановления игрока не уточняются.

В сезоне-2026/27 на счету 24-летнего хавбека 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max