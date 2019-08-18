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Егоров ответил Дзюбе, который разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»

18 августа 2019, 22:11
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» ответил на реплику форварда питерцев Артема Дзюбы о работе арбитра Алексея Матюнина в матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0).

— Мне об этом рассказал младший сын. Сказал, что Дзюба не только меня знает, но и читает, а потому я могу попросить его подписаться на сына в Инстаграм, — сказал Егоров. — Если серьезно, эмоции после игры вылились в такую реплику. Артем — эмоциональный человек. Хотел бы призвать к тому, что надо уважительно относиться друг к другу.

Делали анализ судейства. На сборах просили арбитров давать командам больше бороться. Некоторые, возможно, снизили к себе требования. На работе надо работать. В перерыв на игры сборной, в Новогорске, обсудим все моменты.

Дзюба разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»

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