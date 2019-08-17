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Дзюба разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»

17 августа 2019, 21:22
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после игры 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0) раскритиковал работу главного арбитра Алексея Матюнина.

— Матюнин — главный герой матч матча. Мы забили чистый гол, а они лежат по 15 минут. Как это возможно? На одном матче есть ВАР, а на другом нет? Будем Егорова опять слушать? Что он скажет? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Им надо прибавлять. Все фолы непонятно как трактуются, желтая или желтая, у судей какие-то сомнения. Считаю, это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли, но когда игроки валяются по 15 минут, а вратарь выбивает по 20... а он даже желтую не показал! Просто герой матча! — сказал Дзюба. (Дмитрий Зимин)

Зенит — Ахмат

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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