Егоров — о голе Облякова в ворота «Сочи»: «Нет записи, по которой однозначно понятно, что мяч покинул поле»
13:27
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (2:3) Станислав Васильев верно засчитал гол полузащитника красно-синих Ивана Облякова в ворота хозяев на 52-й минуте встречи.
— Поддерживаем решение Васильева, гол засчитан верно. У нас нет видеозаписи, по которой было бы однозначно ясно, что мяч покинул поле до подачи Кучаева, — заявил Егоров. (Иван Торопцев)
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