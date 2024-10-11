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Алаев посетит октябрьское заседание комитета УЕФА

Руслан Минаев
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев посетит заседание комитета по безопасности и стадионам УЕФА, на котором обсудят новые требования к инфраструктуре арен.

«Все-таки удалось найти окно в графике, поэтому поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, которое состоится 22 октября. Отмечу несколько важных вопросов в повестке. Прежде всего речь о новых требованиях регламентов УЕФА к инфраструктуре стадионов и безопасности», — цитирует ТАСС Алаева.

Первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности в апреле Алаев пропустил.

Источник: ТАСС
РПЛ
Александр Алаев
УЕФА
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