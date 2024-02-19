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Сегодня, 10:45

Титов: «Мартинс нужен «Спартаку!»

Титов считает, что «Спартак» должен сохранить Мартинса
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Кристофер Мартинс
Кристофер Мартинс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» рассказал, что клубу не нужно расставаться с полузащитником Кристофером Мартинсом.

— «Спартак» намерен расстаться с Мозесом и Мартинсом. Просматривается ли логика в этом решении?

— По Мозесу все более-менее понятно. Нигерийцу 33 года. Он долго восстанавливался после травмы. В таком возрасте сложно вернуться на прежний уровень. Мозес редко проходил в состав, не выдерживал конкуренции. А вот что касается Мартинса, я категорически не согласен с теми, кто считает, что он уже не нужен «Спартаку»!

— Почему?

— Специально за ним внимательно следил. Единственный опорник в «Спартаке», который регулярно добегает до чужой штрафной и участвует в завершении атак. Все свои голы Мартинс забил из пределов штрафной. Я в нашей лиге не вижу больше игроков этого ампула, которые врываются в штрафную на полной скорости.

Сначала удивлялся, как футболист из Люксембурга может играть в «Спартаке». Но Мартинс всем все доказал. Он капитан свой сборной, которая прогрессирует. Да и в составе красно-белых выглядел достаточно стабильно. В общем, не считаю, что с ним надо расставаться. Тут скорее больше вопросов к Умярову, к его игре. Правда, и у Наиля была тяжелая травма. Но при прочих равных на его стороне все же российский паспорт. Вообще в «Спартаке» в этой зоне перебор исполнителей. Не забывайте и про Рому Зобнина.

— Но в последних контрольных играх Абаскаль использует его справа в защите.

— Да. Но мы же помним времена, когда Зобнин играл чистого опорника. Видимо, Абаскаль пересмотрел те матчи красно-белых, в которых Роман выполнял роль правого защитника, и решил вновь его там попробовать. Зобнин, к слову, сам в интервью заметил, что готов играть там, куда его поставят, в том числе и в защите. Сказано — сделано.

27-летний хавбек в этом сезоне провел за «Спартак» 24 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Полностью интервью Егора Титова можно прочитать на сайте «СЭ»

Егор Титов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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