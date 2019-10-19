Егор Сорокин: ««Спартаку» даже где-то повезло»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0), который стал для него первым за долгое время.

23-летний футболист сыграл в премьер-лиге впервые с 31 августа, когда он провел 90 минут против «Сочи» (0:3). После этого Сорокин провел только кубковый матч против «Химок» (0:3).

— Думаю, ничья со «Спартаком» на выезде — неплохой результат, — сказал Сорокин. — Мне было тяжеловато в первые минуты после выхода, потому что много пропустил, почти месяц без игровой практики. Но потом вошел в ритм, провел нормальный матч для первой игры, хоть ошибки и были. Есть над чем работать и прибавлять.

— Вы вообще ожидали, что выйдете? Кажется, даже в такой ситуации в «Рубине» нашли бы способ вас оставить на скамейке.

— Когда сидишь на замене, всегда ждешь и надеешься на шанс выйти. То же касается и меня: даже если сижу на замену, надеюсь выйти на поле и помочь команде. Что я с сделал.

— Надеетесь играть и дальше?

— Надеюсь на это. Буду работать на тренировках, чтобы получать игровую практику. Чтобы тренер видел, что я стараюсь, работаю. Разговора с тренером по поводу сегодняшней игры не было. Разве что общий разговор: что ничья — нормальный результат сегодня.

— Как готовились к «Спартаку»?

— Мы больше отталкивались от своей игры. Думаю, это было видно на поле. Под соперника кардинально не подстраивались. В целом игра получилась для «Рубина» удачная. Разве что не забили. Мы делаем упор на том, чтобы не отдавать инициативу. Наверное, мы были сильнее, поэтому и взяли мяч себе. Единственное, «Спартаку» даже где-то повезло: мяч в штангу попал и так далее. Мы не хотим отдавать инициативу в наших матчах.

— Что же произошло во втором тайме?

— Наша игра не изменилась, а «Спартак» начал активнее играть, все-таки дома свои болельщики. Но таких моментов 100-процентных мы не дали создать. «Спартак» ничего конкретного не создал. Да, были подходы, но у нас они тоже были. Скорее ничья более справедливый результат. Но если бы мы выиграли, было бы очень хорошо. Хотелось победы. (Александр Рогулев)

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