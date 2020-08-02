Егор Данилкин о матче с «Динамо»: «Даже не задумывался, что играю против бывшего клуба»
Защитник «Химок» Егор Данилкин поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Динамо» (2:0).
«Я даже не задумывался, что выходил на поле против своего бывшего клуба — не было дополнительной мотивации, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Настраивался, как на рядовой матч. Было трудновато. Все-таки мы играли под нагрузками. Но я рад, что справились. Главное — сыграли сзади на ноль.
Спасибо команде — все парни отрабатывали и помогали защите. Как только у нас появились моменты, мы их реализовали. Ощущалось, что играли с командой высокого уровня. Но нам не привыкать — мы уже провели матчи с «Зенитом» и «Уралом». Понимали, какие скорости будут, какие исполнители. Поэтому ничего удивительного не было».
В составе победителей дубль сделал Мохамед Конате.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/egor-danilkin-rad-chto-pobedili-igraya-pod-nagruzkami/