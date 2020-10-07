Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера клуба Вадима Евсеева.

В среду стало известно, что 44-летний российский специалист покинул уфимскую команду.

— Вадим принял самостоятельное решение, его никто не вынуждал к этому шагу, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Уже много раз говорил: причины того, что «Уфа» находится не на том месте, на котором мы привыкли ее видеть, абсолютно объективны. Говорить о какой-то вине тренера здесь нельзя. Это набор причин, связанных с коронавирусом, проблем в экономике, в том числе, в экономике клуба. Долгое время приходилось жить только за счет продажи каких-то футболистов. На их места приобретались игроки на те средства, которыми мы располагали.

Евсеев принял очень мужественное решение. Уверен, что мы обязательно увидим его на тренерском мостике в одной из больших команд и очень скоро. Он показал свой уровень. Особенно, когда с одним из минимальных бюджетов лиги его команда претендовала до последних туров прошлого сезона на попадание в еврокубки. И это несмотря на то, что 24 человека из 26 покосило в концовке сезона из-за разных заболеваний и травм.

Мы с Вадимом обязательно сегодня еще повидаемся и переговорим. У нас к нему исключительное уважение и благодарность. (Севастиан Терлецкий)

«Уфа» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.