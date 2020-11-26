Эджуке: «В России команды в основном «паркуют автобус», не так много пространства для креатива»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о своих впечатлениях от команды и поделился мнением о российском чемпионате.

— Меня впечатлило единство команды, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Эджуке. — Все очень доброжелательны, нет никаких, даже малейших непоняток, шероховатостей. Ребята заряжены общей идеей. Я здесь уже больше двух месяцев, привыкаю к новым реалиям, к чемпионату, к жизни в новом городе. Но все это дается мне легче, чем могло бы, потому что атмосфера замечательная.

— В чем главные отличия голландской лиги от русской?

— У вас футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус». У игроков атаки нет такого пространства для креатива, голов тоже меньше. Соперники очень часто думают много, даже слишком много о защите своих ворот. Только о ней, ни о чем больше, их цель — не пропустить! Конечно, нападающим в таких условиях проявить себя нелегко.

— Вам на поле приходится сложнее, чем в Нидерландах?

— Если честно, по большому счету мне все равно. Если команды действуют так, как здесь, я должен приспособиться и все равно забивать голы. Иногда это уже получается. Игра против такой насыщенной обороны способна сделать форварда сильнее, универсальнее. Благодаря тренерам я знаю, как действует та или иная команда, они дают подробные инструкции. Я воспринимаю эту информацию и применяю ее на поле. Да, мне нужно пространство, но я могу найти его и при такой обороне.

Сегодня, 26 ноября ЦСКА сыграет с «Фейеноордом» в рамках группового турнира Лиги Европы. Начало матча — в 20.55 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.