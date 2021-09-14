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Рауль Рианчо отреагировал на интерес «Барселоны» к Захаряну

17:10
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сегодня сообщил журналист Нобель Арустамян на своем Telegram-канале.

«В Испании бдительно следят за молодыми игроками из всех стран. У нас об этой новости я ничего не читал. Возможно, потому что «Барселона» всегда ищет лучших молодых игроков. Если он будет подавать большие надежды, то я уверен, что «Барселона» заметит его», — сказал Рианчо «СЭ».

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Брюгге», «Лейпцига» и «Сассуоло». В этом сезоне он провел 7 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.

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Данил Алешин все материалы автора

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