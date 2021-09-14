Рауль Рианчо отреагировал на интерес «Барселоны» к Захаряну
17:10
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сегодня сообщил журналист Нобель Арустамян на своем Telegram-канале.
«В Испании бдительно следят за молодыми игроками из всех стран. У нас об этой новости я ничего не читал. Возможно, потому что «Барселона» всегда ищет лучших молодых игроков. Если он будет подавать большие надежды, то я уверен, что «Барселона» заметит его», — сказал Рианчо «СЭ».
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Брюгге», «Лейпцига» и «Сассуоло». В этом сезоне он провел 7 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю