Дзюба забил 50-й гол за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, открыв счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара", забил 50-й гол за петербургский клуб.

Форвард, перешедший в "Зенит" летом 2015 года, 35 раз отличился в чемпионате, семь – в Лиге Европы, шесть – в Лиге чемпионов и два – в Кубке России.

Для форварда этот гол первый в официальном матче за петербуржцев с 25 октября. Предыдущий раз он отличался 25 октября в игре Лиги Европы против "Бордо" (2:1), его безголевая серия составила 15 игр.

Последний гол Дзюбы в чемпионате России состоялся 7 октября, причем забил он также "Краснодару" (2:1). Его безголевая серия растянулась на 12 туров и составила 1087 минут.(Кирилл Бурдаков)