Дзюба забил 50-й гол за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, открыв счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара", забил 50-й гол за петербургский клуб.
Форвард, перешедший в "Зенит" летом 2015 года, 35 раз отличился в чемпионате, семь – в Лиге Европы, шесть – в Лиге чемпионов и два – в Кубке России.
Для форварда этот гол первый в официальном матче за петербуржцев с 25 октября. Предыдущий раз он отличался 25 октября в игре Лиги Европы против "Бордо" (2:1), его безголевая серия составила 15 игр.
Последний гол Дзюбы в чемпионате России состоялся 7 октября, причем забил он также "Краснодару" (2:1). Его безголевая серия растянулась на 12 туров и составила 1087 минут.(Кирилл Бурдаков)
⏰ 1129 минут длилась безголевая серия Артёма Дзюбы в РПЛ. Теперь это история.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
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