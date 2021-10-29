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Дзюба забил 144-й гол в чемпионате России и побил рекорд Веретенникова

20:37
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

Это гол стал для Дзюбы 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • som173

    Да не влият, скока и за каво забил Тема. Он васпитанник Спартака и ентим все сказано. Тема может сменить хоть десять клубов, все одно он буит спартачем. И не важно как к нему относяцца КБ болелы. Если ты бомж, у вас есть снайпер, Керж. Он тоже бомж и никто на ево звание бамжа не пакушацца. Хе-хе!

    29.10.2021

  • Jackson 57

    Так-то да, но поток помоев в адрес Тёмки вынуждает меня считать всех, пишущих такое, тупыми завистниками. Как и юными дрочерами тех, кто не может прекратить свою писню на эту тему. === И да, теперь к Артёму больше нет вопросов? :))

    29.10.2021

  • Владислав

    За твой днищенский Спартак полено забил 30 с копейками, за за Зенит 120+.

    29.10.2021

  • Владислав

    Во всех офоциальных источниках это автогол. Просто Дзюба решил, что он самый умный и все голы ему должны приписывать.

    29.10.2021

  • Andrej Makhin

    Месси нашего двора...)))))

    29.10.2021

  • Jackson 57

    Да писали уже тридцать раз, что с одним из голов есть разночтение - где-то написано, что это Дзюба забил, а где-то - что это автогол Янбаева. Ну вы же сами знаете, что с автоголами зачастую бывают вот такие вот закорючки:))

    29.10.2021

  • 70Vasilihc

    Правильно-форвард! Олег веретенников играл полузащитника. Ну очень впечатляюще когда чистый нападающий побил его рекорд. Мастерюга, чего уж там.

    29.10.2021

  • hant64

    Ну хорошо, уговорил, за 7, раз в нашем РПЛ всего 30 матчей, а не как в нормальном чемпе 38. Но, в любом случае, рекордсмену Дзюбе далеко не 27 лет.

    29.10.2021

  • Дмитрий Вороновнин

    Вы там разберитесь между собой. В прошлом туре когда Дзюба забил Спартаку написали, что это 144 гол и рекорд, и сегодня опять 144-й и рекорд???

    29.10.2021

  • som173

    Че значит хе-хе! Ты с чем то не сагласен? Хе-хе!

    29.10.2021

  • 70Vasilihc

    Прямая дорога этому игрочишке в гейропейский чемпионат. Да куда угодно чтобы тут глаза своим бахвальством не мозолил, рекордсмен... Подача шелкоперов и впряге всяких жопников вызывают к рукоблуду только негатив. Уже хватит поди...

    29.10.2021

  • shpasic

    хе-хе!

    29.10.2021

  • shpasic

    143 мяча за 5 лет? 30 голов за сезон - 1 мяч в среднем за игру?

    29.10.2021

  • som173

    Наканец то Спартак вернул звание лучшево снайпера . Первым был Никита Симонян. Теперя Дзюба. Виват КБ кумпанство!!!!!

    29.10.2021

  • hant64

    Вот и весь уровень нашего футбола - 143 гола считается космосом. При этом нормальный форвард (далеко не Левандовски, Ибрагимович, Роналду , Месси, просто хорошего уровня нападающий), должен эти 143 мяча забивать максимум лет за 5, а не к 34 годам.

    29.10.2021

  • ask1806

    Дрочила

    29.10.2021

  • Монах Тук

    Никогда и подумать не мог, что этот рекорд будет когда то побит. Историческое событие. Если еще и Азмун забьет и обойдет Вагнера, матч попадет в анналы.

    29.10.2021