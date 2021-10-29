Дзюба забил 144-й гол в чемпионате России и побил рекорд Веретенникова
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».
Это гол стал для Дзюбы 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
som173
Да не влият, скока и за каво забил Тема. Он васпитанник Спартака и ентим все сказано. Тема может сменить хоть десять клубов, все одно он буит спартачем. И не важно как к нему относяцца КБ болелы. Если ты бомж, у вас есть снайпер, Керж. Он тоже бомж и никто на ево звание бамжа не пакушацца. Хе-хе!
29.10.2021
Jackson 57
Так-то да, но поток помоев в адрес Тёмки вынуждает меня считать всех, пишущих такое, тупыми завистниками. Как и юными дрочерами тех, кто не может прекратить свою писню на эту тему. === И да, теперь к Артёму больше нет вопросов? :))
29.10.2021
Владислав
За твой днищенский Спартак полено забил 30 с копейками, за за Зенит 120+.
29.10.2021
Владислав
Во всех офоциальных источниках это автогол. Просто Дзюба решил, что он самый умный и все голы ему должны приписывать.
29.10.2021
Andrej Makhin
Месси нашего двора...)))))
29.10.2021
Jackson 57
Да писали уже тридцать раз, что с одним из голов есть разночтение - где-то написано, что это Дзюба забил, а где-то - что это автогол Янбаева. Ну вы же сами знаете, что с автоголами зачастую бывают вот такие вот закорючки:))
29.10.2021
70Vasilihc
Правильно-форвард! Олег веретенников играл полузащитника. Ну очень впечатляюще когда чистый нападающий побил его рекорд. Мастерюга, чего уж там.
29.10.2021
hant64
Ну хорошо, уговорил, за 7, раз в нашем РПЛ всего 30 матчей, а не как в нормальном чемпе 38. Но, в любом случае, рекордсмену Дзюбе далеко не 27 лет.
29.10.2021
Дмитрий Вороновнин
Вы там разберитесь между собой. В прошлом туре когда Дзюба забил Спартаку написали, что это 144 гол и рекорд, и сегодня опять 144-й и рекорд???
29.10.2021
som173
Че значит хе-хе! Ты с чем то не сагласен? Хе-хе!
29.10.2021
70Vasilihc
Прямая дорога этому игрочишке в гейропейский чемпионат. Да куда угодно чтобы тут глаза своим бахвальством не мозолил, рекордсмен... Подача шелкоперов и впряге всяких жопников вызывают к рукоблуду только негатив. Уже хватит поди...
29.10.2021
shpasic
хе-хе!
29.10.2021
shpasic
143 мяча за 5 лет? 30 голов за сезон - 1 мяч в среднем за игру?
29.10.2021
som173
Наканец то Спартак вернул звание лучшево снайпера . Первым был Никита Симонян. Теперя Дзюба. Виват КБ кумпанство!!!!!
29.10.2021
hant64
Вот и весь уровень нашего футбола - 143 гола считается космосом. При этом нормальный форвард (далеко не Левандовски, Ибрагимович, Роналду , Месси, просто хорошего уровня нападающий), должен эти 143 мяча забивать максимум лет за 5, а не к 34 годам.
29.10.2021
ask1806
Дрочила
29.10.2021
Монах Тук
Никогда и подумать не мог, что этот рекорд будет когда то побит. Историческое событие. Если еще и Азмун забьет и обойдет Вагнера, матч попадет в анналы.
29.10.2021