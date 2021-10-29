Захарян пропустит матч 14-го тура с «Краснодаром»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получил желтую карточку в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
Это предупреждение стало для 18-летнего полузащитника 4-м в нынешнем сезоне премьер-лиги. Таким образом, он пропустит встречу 14-го тура с «Краснодаром».
В нынешнем сезоне Захарян забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач в 13 играх.
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70Vasilihc
За то Сперцян будет играть.
29.10.2021