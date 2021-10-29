«Зенит» — «Динамо»: кто назначил пенальти — арбитр или его помощник?
На 54-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Динамо» в ворота сине-бело-голубых был правильно назначен пенальти.
В том моменте в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с правой рукой Вячеслава Караваева, которая находилась в неестественном положении — была поднята очень высоко.
Сергей Карасев взял паузу — он не сразу указал на 11-метровую отметку. Предположу, что о случившемся ему сказал второй ассистент Максим Гаврилин, который очень хорошо видел фол защитника. Общими усилиями судьи приняли верное решение. Помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Николая Богача не потребовалась.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю