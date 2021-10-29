Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Зенит» — «Динамо»: кто назначил пенальти — арбитр или его помощник?

20:36
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Теги:

На 54-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Динамо» в ворота сине-бело-голубых был правильно назначен пенальти.

В том моменте в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с правой рукой Вячеслава Караваева, которая находилась в неестественном положении — была поднята очень высоко.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Сергей Карасев взял паузу — он не сразу указал на 11-метровую отметку. Предположу, что о случившемся ему сказал второй ассистент Максим Гаврилин, который очень хорошо видел фол защитника. Общими усилиями судьи приняли верное решение. Помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Николая Богача не потребовалась.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
В Молдавии заявили о нежелании выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
7
6
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры