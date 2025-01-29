Дзюба толкнул игрока «Урарту» после грубости от защитника

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба мощно толкнул игрока «Урарту» после грубого действия защитника в товарищеском матче (2:0).

После столкновения судья не стал никого наказывать, и Дзюбу сразу заменили.

В этом сезоне 36-летний форвард провел 11 матчей в составе тольяттинской команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.