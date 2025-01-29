Дзюба толкнул игрока «Урарту» после грубости от защитника
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба мощно толкнул игрока «Урарту» после грубого действия защитника в товарищеском матче (2:0).
После столкновения судья не стал никого наказывать, и Дзюбу сразу заменили.
В этом сезоне 36-летний форвард провел 11 матчей в составе тольяттинской команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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