Источник: «Химки» не будут подписывать контракт с Паскалуцэ, которым интересовались ЦСКА и «Факел»

Молдавский полузащитник Кристиан Паскалуцэ покинул сборы «Химок» и в ближайшее время подпишет контракт с одним из клубов Восточной Европы, сообщает Legalbet.

Ранее СМИ писали, что 19-летний Паскалуцэ, которого просматривали ЦСКА и «Факел», заинтересовал клубы из Польши и Венгрии.

Последней командой полузащитника был молдавский «Спартаний», который он покинул 23 января. В настоящее время он имеет статус свободного агента. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока молодежной сборной Молдавии оценивается в 175 тысяч евро.