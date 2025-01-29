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Сегодня, 19:42

В «Химках» заявили, что задержание Анохина не связано с клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе «Химок» прокомментировали задержание бывшего президента клуба Сергея Анохина.

О задержании 51-летнего функционера стало известно 29 января. Он руководил подмосковным клубом с сентября 2020 по ноябрь 2021 года. По предварительной информации, Анохин передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей.

Позже появилась информация, что задержание может быть связано с попыткой организовать смягчение меры пресечения бизнесмену Туфану Садыгову, который имел отношение к «Химкам».

— С удивлением читаем написанное в сомнительных источниках. Никакого отношения ситуация с Сергеем Анохиным не имеет ни к инвесторам ФК «Химки», ни к самому клубу. В случае дальнейшего тиражирования нелепых слухов рассмотрим возможность применения к их источникам юридических санкций, — приводит ответ пресс-службы matchtv.ru.

Ранее Анохин также был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год. В последние годы он занимал пост генерального директора букмекерской компании FONBET.

Источник: matchtv.ru
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Сергей Анохин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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