Дзюба сфотографировался в хоккейной экипировке перед «Русской классикой»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал свою фотографию в хоккейной форме и с клюшкой. Он анонсировал хоккейные матчи на «Газпром Арене».

— 15 и 19 декабря «Русская классика! Хоккей! Газпром Арена!, — написал футболист в Instagram.

15 декабря в матче «Кубка Первого канала» сборная России сыграет с командой Финляндии. 19 декабря арена примет матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.