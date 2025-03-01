Ташуев — игрокам «Ахмата» после победы над «Рубином»: «Вы сами ощущаете себя сильной командой!»

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала видео с речью главного тренера команды Сергея Ташуева после победы над «Рубином» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Вы принесли победу и подарок на праздник болельщикам. Вы сами ощущаете себя сильной командой! Моментов много было. В любом случае вы проявляете волю, мужские качества, вы молодцы, поэтому с победой всех!» — сказал Ташуев.

«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся из зоны вылета на 14-е место в РПЛ, «Рубин» (26) остается восьмым в турнирной таблице.