Дзюба принял участие в шоу «Прятки» на СТС

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в шоу «Прятки» на СТС, сообщается на сайте телеканала.

35-летнего футболиста спрятали в торговом центре в Москве. Его нашли примерно за полчаса.

«Удивило такое большое количество участников. Наверное, в этом смысле я первооткрыватель для футболистов: у нас такие перформансы не особенно приняты. А мне интересно, тем более прятки — это наше детство. И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе», — сказал Дзюба.