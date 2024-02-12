Дзюба принял участие в шоу «Прятки» на СТС
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в шоу «Прятки» на СТС, сообщается на сайте телеканала.
35-летнего футболиста спрятали в торговом центре в Москве. Его нашли примерно за полчаса.
«Удивило такое большое количество участников. Наверное, в этом смысле я первооткрыватель для футболистов: у нас такие перформансы не особенно приняты. А мне интересно, тем более прятки — это наше детство. И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе», — сказал Дзюба.
Источник: СТС
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