Сергеев прокомментировал победу «Зенита» на Кубке равноправия
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу сине-бело-голубых на Кубке равноправия.
Ранее «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» (2:0) и разгромил «Шанхай Шэньхуа» (6:0) Леонида Слуцкого и досрочно стал победителем Кубка равноправия. В заключительном матче турнира команде Сергея Семака сыграет с «Сантосом».
«Приятно, что победили. У нас были хорошие соперники — и катарская команда, и «Шанхай» со Слуцким. Впереди — «Сантос». Думаю, это хороший турнир», — цитирует Сергеева пресс-служба клуба.
Источник: ФК «Зенит»
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|
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|17
|
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|3
|6
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|19-28
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|
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|18
|3
|4
|11
|12-24
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|3
|2
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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