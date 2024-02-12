Сергеев прокомментировал победу «Зенита» на Кубке равноправия

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу сине-бело-голубых на Кубке равноправия.

Ранее «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» (2:0) и разгромил «Шанхай Шэньхуа» (6:0) Леонида Слуцкого и досрочно стал победителем Кубка равноправия. В заключительном матче турнира команде Сергея Семака сыграет с «Сантосом».

«Приятно, что победили. У нас были хорошие соперники — и катарская команда, и «Шанхай» со Слуцким. Впереди — «Сантос». Думаю, это хороший турнир», — цитирует Сергеева пресс-служба клуба.