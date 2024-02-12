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12 февраля, 14:21

Агент Помазуна прокомментировал будущее игрока

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, который на правах аренды выступает за «Урал», рассказал о будущем своего клиента.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что ЦСКА просрочил дату возможного отзыва 27-летнего вратаря из аренды.

«Такой пункт действительно есть, но все зависит от Иванова, может, с ним договорятся. Но мы пока никуда и не собирались, я не знаю, кто поднимает эти темы. Если ЦСКА захочет продать Илью, наверное, будут находить какой-то компромисс», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Соглашение между ЦСКА и «Уралом» рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах за екатеринбуржцев, пропустил 32 мяча и 6 раз отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Помазун
Футбол
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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