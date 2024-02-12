Агент Помазуна прокомментировал будущее игрока

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, который на правах аренды выступает за «Урал», рассказал о будущем своего клиента.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что ЦСКА просрочил дату возможного отзыва 27-летнего вратаря из аренды.

«Такой пункт действительно есть, но все зависит от Иванова, может, с ним договорятся. Но мы пока никуда и не собирались, я не знаю, кто поднимает эти темы. Если ЦСКА захочет продать Илью, наверное, будут находить какой-то компромисс», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Соглашение между ЦСКА и «Уралом» рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах за екатеринбуржцев, пропустил 32 мяча и 6 раз отыграл на ноль.