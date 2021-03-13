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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба приблизился к рекорду Кержакова в «Клубе 100»

20:45
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ахмата» (4:0). Для капитана сборной России этот мяч стал 192-м в зачете «Клуба 100». По данному показателю Дзюба занимает третье место (130 голов в РПЛ, 13 в Кубке страны, 23 в еврокубках и 26 — за сборную России).

Дзюба — лучший бомбардир «Клуба 100» среди действующих футболистов. В общем рейтинге он занимает третье место. Опережают форварда только Олег Веретенников (207 голов) и Александр Кержаков (233).

Зенит — Ахмат

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