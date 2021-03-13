Дзюба приблизился к рекорду Кержакова в «Клубе 100»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ахмата» (4:0). Для капитана сборной России этот мяч стал 192-м в зачете «Клуба 100». По данному показателю Дзюба занимает третье место (130 голов в РПЛ, 13 в Кубке страны, 23 в еврокубках и 26 — за сборную России).
Дзюба — лучший бомбардир «Клуба 100» среди действующих футболистов. В общем рейтинге он занимает третье место. Опережают форварда только Олег Веретенников (207 голов) и Александр Кержаков (233).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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