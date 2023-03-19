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19 марта, 14:09

Дзюба поздравил Тикнизяна с вызовом в сборную Армении

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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал вызов защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Хочу поздравить Наира Тикнизяна с вызовом в сборную Армении. Пожелать удачи в таком историческом матче против Турции. Надеюсь, у них все получится. Думаю, он очень счастлив», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.

Источник: https://t.me/dzyubaartem22/49
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Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
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 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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