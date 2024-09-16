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Дзюба — о победе «Акрона» над «Химками»: «Важнейшие три очка. Готовимся к Кубку»

Алина Савинова
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале поздравил команду с победой в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

«С победой, команда! Важнейшие три очка. Готовимся к Кубку», — написал Дзюба.

36-летний футболист по окончании прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В сентябре он подписал контракт с «Акроном» и в воскресенье, 15-го числа, дебютировал за команду из Тольятти.

18 сентября «Акрон» сыграет против «Факела» в FONBET Кубке России. Начало матча — в 16.15 по московскому времени.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Оренбург – Локомотив
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 0 : 0
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 2 : 0
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Динамо Мх – Спартак
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