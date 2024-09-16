Таранов назвал нормальным эпизод со стычкой Алипа и Мойзеса в матче ЦСКА — «Зенит»
Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о стычке футболиста армейцев Мойзеса Барбозы с игроком «Зенита» Нуралы Алипом в матче 8-го тура РПЛ.
На 80-й минуте встречи Алип, находясь сзади, выбил мяч из-под ног Мойзеса, а затем высказался в адрес бразильца, после чего началась стычка. Главный арбитр матча Алексей Сухой показал обоим футболистам по желтой карточке.
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
«Равная игра за минимальным преимуществом «Зенита», как и итоговый результат. В таких матчах с принципиальным соперником на первое место выходит результат, и, как правило, красота игры или качество отходит на вторые позиции. В этом компоненте «Зенит» оказался успешнее.
Эпизод со стычкой считаю абсолютно нормальным явлением в таких матчах. Футбол — мужская игра и контактный вид спорта, который изначально подразумевает нарушения правил и эмоции. Потолкались, за рамки определённых норм не вышли и продолжили играть», — приводит Metaratings слова Таранова.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 20 очками после 8 туров. ЦСКА идет на шестой строчке с 13 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|3 : 0
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1