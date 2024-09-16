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Сегодня, 02:15

Таранов назвал нормальным эпизод со стычкой Алипа и Мойзеса в матче ЦСКА — «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о стычке футболиста армейцев Мойзеса Барбозы с игроком «Зенита» Нуралы Алипом в матче 8-го тура РПЛ.

На 80-й минуте встречи Алип, находясь сзади, выбил мяч из-под ног Мойзеса, а затем высказался в адрес бразильца, после чего началась стычка. Главный арбитр матча Алексей Сухой показал обоим футболистам по желтой карточке.

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

«Равная игра за минимальным преимуществом «Зенита», как и итоговый результат. В таких матчах с принципиальным соперником на первое место выходит результат, и, как правило, красота игры или качество отходит на вторые позиции. В этом компоненте «Зенит» оказался успешнее.
Эпизод со стычкой считаю абсолютно нормальным явлением в таких матчах. Футбол — мужская игра и контактный вид спорта, который изначально подразумевает нарушения правил и эмоции. Потолкались, за рамки определённых норм не вышли и продолжили играть», — приводит Metaratings слова Таранова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 20 очками после 8 туров. ЦСКА идет на шестой строчке с 13 очками.

Источник: Metaratings
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«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 4 : 2
15.09 16:30
Акрон – Химки
 3 : 0
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Динамо Мх – Спартак
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 7
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Алексей Батраков

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 5
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 5
П
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Зенит

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Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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