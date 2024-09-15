Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:05

Заварзин: «Соболев перегорел в матче с ЦСКА, но еще принесет пользу «Зениту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин оценил дебют Александра Соболева за «Зенит» в матче против ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.

«Зенит» сделал еще один шаг к своему чемпионству. Соболев не до конца себя проявил, он перегорел в матче с ЦСКА. Думаю, он восстановится и будет выступать на должном уровне. Соболев нормально дебютировал за «Зенит». Александр еще принесет петербуржцам пользу, потому что он российский футболист. Иностранцы все равно убегут через два года", — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

27-летний нападающий в летнее трансферное окно перешел в «Зенит» из «Спартака». Сообщалось, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Заварзин
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Фигуристка Игнатова пока не приняла решение о продолжении карьеры
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 4 : 2
15.09 16:30
Акрон – Химки
 3 : 0
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости