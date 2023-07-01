Дзюба посоветовал детям не смотреть юмористическое шоу со своим участием
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос об участии с тренером Леонидом Слуцким в съемках юмористического футбольного шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу» в роли ведущих.
— Как вам в роли ведущего со Слуцким?
— Очень нравится. Но, дети, это «18+». Смотреть это не надо. Я получаю удовольствие, нам весело. Мы хотели показать, что происходит в футбольной раздевалке. В спорте ты не можешь не использовать мат, мысль не донесешь. «Сударь, вы не туда дали пас», — так это не происходит.
1 июля 34-летний российский футболист посетил день Московского спорта в «Лужниках».
Слуцкий и Дзюба снимаются в «Ну, так нельзя, ###». Во время шоу они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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