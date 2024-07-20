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Сегодня, 15:07

Зарема Салихова: «У «Зенита» нет конкурентов. Интрига умрет через 5-7 туров»

Руслан Минаев
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ.

При этом она раскритиковала трансферы сине-бело-голубых в межсезонье.

«У «Зенита» нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Если бы «Сочи» играл в РПЛ, наверняка туда сгрузили бы человек 5. Прошлый сезон продемонстрировал, что модель «8 немотивированных бразильцев на поле» больше не работает. «Зенит» начал пытаться выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор и оставляя открытые раны в коллективах, которые могли бы поучаствовать в гонке. Интрига умрет через 5-7 туров», — цитирует Салихову Sport24.

Маскот &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России в сезоне-2024/25. Но петербуржцы — явные фавориты

В 1-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля и начнется в 17.30.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Зенит
Зарема Салихова
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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