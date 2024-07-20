Зарема Салихова: «У «Зенита» нет конкурентов. Интрига умрет через 5-7 туров»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ.
При этом она раскритиковала трансферы сине-бело-голубых в межсезонье.
«У «Зенита» нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Если бы «Сочи» играл в РПЛ, наверняка туда сгрузили бы человек 5. Прошлый сезон продемонстрировал, что модель «8 немотивированных бразильцев на поле» больше не работает. «Зенит» начал пытаться выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор и оставляя открытые раны в коллективах, которые могли бы поучаствовать в гонке. Интрига умрет через 5-7 туров», — цитирует Салихову Sport24.
В 1-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля и начнется в 17.30.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -