Дьяков: «Не жду высоких мест от «Локомотива», будут где-то в середине болтаться»
Бывший игрок «Локомотива» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от выступления московской команды в новом сезоне РПЛ.
«У «Локомотива» трансферы только на выход и никого на вход. Ушел лидер Глушенков, один из лучших игроков РПЛ, который много забил и много отдал передач. Ушел Миранчук, который много лет в команде. Возможно, в команде не все гладко. Сегодня уже первый тур, усилений нет, так можно было всех сохранить, но нет. Не жду каких-то высоких мест от команды, видимо, будут где-то в середине болтаться», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.
В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.
«Локомотив» в 1-м туре РПЛ сыграет в Москве против «Акрона». Матч пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -