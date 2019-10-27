Дзюба остался в запасе из-за небольшого повреждения. Форварда решили поберечь

«СЭ» стала известна причина, по которой нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался в запасе на матч 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Футболист получил небольшое повреждение после встречи группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:2) и решили поберечь. Несмотря на это, он примет участие в разминке команде перед игрой в Самаре.

В этом сезоне он провел 13 матчей в РПЛ и забил 8 мячей, также на его счету один мяч в 3 встречах Лиги чемпионов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр