Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями от матча 15-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:1). Дзюба отметил, что его команда доминировала по ходу матча и не реализовала свои моменты. Также, по его словам, в перерыве в раздевалке команды был разговор на повышенных тонах.

— Как можно оценить результат матча?

— Не считаю его справедливым. Мы доминировали по ходу всего матча, даже до удаления. Нам не удалось реализовать свои моменты, в том числе и мне. В итоге пропустили не свойственный нам гол: их не самые рослые нападающие зацепились за верховой мяч в борьбе с нашими зубрами. Надеюсь, такого больше не повторится. В целом же такие дни бывают. ЦСКА приехал обороняться — у них восемь человек находилось в своей штрафной. Но соперника можно поздравить, потому что они действительно бились на каждом участке поля. Что касается нас, мы больше упустили, чем приобрели. Моменты у нас были.

— С каким настроением провели перерыв после гола?

— Был разговор на повышенных тонах. Нашей команде негоже пропускать такие мячи. Да, Влашич показал определенный класс, но повторюсь: такие голы пропускать нельзя.

— В ЦСКА остались недовольны судейством.

— Я стараюсь не обращать внимания на все эти вещи. Первая желтая на мне была — могу сказать на сто процентов. В ситуации с второй карточкой — не знаю попал он или нет, но нога была поднята очень высоко.

— Это уже девятый ассист. Что происходит в этом сезоне?

— Я вообще-то и в прошлом много ассистировал! Ничего не происходит, просто я играю на команду. Еще бы свои забивал моменты. Была ситуация когда Магнуссон неожиданно промахнулся мимо мяча. Должен был играть расторопнее в той ситуации. Хорошо, что исправился, отдав голевой пас. Долго выцеливал Сашу Ерохина, который здорово открылся. Жаль, что это пока нам не помогает набирать максимум очков. Особенно на фоне «Локомотива», который тоже потерял очки. Жаль, что не реализовали свои моменты. Но ничего, будем мыслить позитивно. Может, приберегли голы для «Лейпцига». (Артем Рябовол)

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