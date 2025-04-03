Дзюба: «Эмери в «ПСЖ» и «Арсенале» обкакался. Ему тяжело в больших командах»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением об экс-тренере «Спартака» Унаи Эмери, который сейчас возглавляет «Астон Виллу».

«Как мне успехи Эмери? Да, я же не оспариваю, я говорю, он очень хороший [тренер]. Не могу сказать суперсильный. Потому что в «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался. В больших командах ему тяжело. Как тренер он очень сильный, правда. Как человек — у него проблемы немножко, у него есть собственный там психиатр», — сказал Дзюба в интервью на Youtube-канале Hustle Show.

Эмери возглавил «Спартак» в июне 2012-го, а в ноябре испанец покинул пост главного тренера красно-белых.

После работы в российском клубе специалист тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал» и «Вильярреал». За карьеру он четыре раза выигрывал Лигу Европы, становился чемпионом Франции и дважды обладателем Кубка Франции, французской лиги и суперкубка страны.