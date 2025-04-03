Соболев выложил видео со своим голом в девятку на тренировке «Зенита»: «А говорят, не умею, разучился»

Соболев выложил видео со своим голом в девятку на тренировке «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором он забивает красивый гол в девятку на тренировке команды.

«А говорят, не умею, разучился», — написал форвард.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года.

В 15 матчах в РПЛ в составе «Зенита» Соболев ни разу не отметился результативными действиями. В Кубке России у него 2 мяча и 1 голевая передача в 6 играх.